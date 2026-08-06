Die Schlümpfe: Wer ist heftigerJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 138: Die Schlümpfe: Wer ist heftiger
12 Min.Folge vom 06.08.2026
Zu aller Verwunderung gelingt Schlappi ein ganzer Liegestütz. Übermütig fordert er Hefty zu einem Duell heraus. Schlumpfine bittet Hefty, Schlappi nicht allzu sehr zu blamieren. Unglücklicherweise wird Hefty kurz vor Ende des Parcours abgelenkt und Schlappi gewinnt tatsächlich. Mit einem Trick und einer genialen Verkleidung ermöglicht Schlumpfine dem wütenden Hefty eine Revanche. Das Duell beginnt von vorn. Bildquelle: ORF/IMPS/
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Die Schlümpfe Staffel 1
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