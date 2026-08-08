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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Fürchti, der Fürchterliche

ORF KidsStaffel 1Folge 142vom 08.08.2026
Die Schlümpfe: Fürchti, der Fürchterliche

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 142: Die Schlümpfe: Fürchti, der Fürchterliche

12 Min.Folge vom 08.08.2026

Halloween. Fürchti soll ein paar gefährliche Elixiere zu Papa Schlumpf bringen. Von Jokey erschreckt, flüchtet Fürchti in Handys Haus, wo die wertvolle Fracht zu Bruch geht. Sogleich wird einen Zauber ausgelöst, der die Gegenstände in Handys Haus zu einem riesigen Monster verbindet, in dem Fürchti gefangen ist. Als Fürchti mit dem Ungetüm auf der Halloweenparty auftaucht, halten ihn alle für ein echtes Monster. Bildquelle: ORF/IMPS

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