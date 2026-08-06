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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Schlumpf Fu

ORF KidsStaffel 1Folge 137vom 06.08.2026
Die Schlümpfe: Schlumpf Fu

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 137: Die Schlümpfe: Schlumpf Fu

12 Min.Folge vom 06.08.2026

Schlumpfine trainiert die Schlümpfe in Schlumpf-Fu. Um sich an der strengen Lehrerin zu rächen, spielen sie ihr einen Streich. Doch der Plan geht nicht auf. Als ein Schlumpf Alarm schlägt, weil ein Oger Schlümpfe gefangen hat, glaubt Schlumpfine ihm zunächst nicht, folgt ihm aber doch in den Wald. Im Kampf gegen den Oger überschätzt sie ihre Kampfkünste. Mit vereinten Kräften müssen die Schlümpfe Schlumpfine aus den Fängen des Oger befreien. Bildquelle: ORF/IMPS/

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