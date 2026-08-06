Die Schlümpfe: Schlumpf FuJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 137: Die Schlümpfe: Schlumpf Fu
12 Min.Folge vom 06.08.2026
Schlumpfine trainiert die Schlümpfe in Schlumpf-Fu. Um sich an der strengen Lehrerin zu rächen, spielen sie ihr einen Streich. Doch der Plan geht nicht auf. Als ein Schlumpf Alarm schlägt, weil ein Oger Schlümpfe gefangen hat, glaubt Schlumpfine ihm zunächst nicht, folgt ihm aber doch in den Wald. Im Kampf gegen den Oger überschätzt sie ihre Kampfkünste. Mit vereinten Kräften müssen die Schlümpfe Schlumpfine aus den Fängen des Oger befreien. Bildquelle: ORF/IMPS/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids