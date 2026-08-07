Die Schlümpfe: Wo ist Papa SchlumpfJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 139: Die Schlümpfe: Wo ist Papa Schlumpf
12 Min.Folge vom 07.08.2026
Schlaubi soll verhindern, dass Papa Schlumpf bei der Mischung gefährlicher Elixiere gestört wird. Doch Schlaubi prallt mit Clumsy zusammen, fliegt durch die Luft und reißt Papa Schlumpf samt seiner Elixiere um. Die Vermischung der Substanzen lässt Papa Schlumpf unsichtbar werden. Doch der kennt ein Gegenmittel. Für die wichtigste Zutat, das Schnurrhaar einer Katze, begeben sich Schlaubi, Schlumpfine und Papa Schlumpf in Gargamels Schloss. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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