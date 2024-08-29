Die Spreewaldklinik
Folge 1: Loslassen
33 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
Die Hamburger Ärztin Dr. Lea Wolff hat ihre Tochter direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. 20 Jahre später beschließt sie, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und fährt in den Spreewald, um sich dort mit dem Vater ihres Kindes auszusprechen. Doch als Lea Paul tatsächlich findet, stößt er sie von sich. Er lehnt ein Gespräch ab und schickt sie wieder nachhause. Als sie auf dem Rückweg bei einem Unfall zur Hilfe eilt, gibt ihr das Schicksal eine zweite Chance.
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH