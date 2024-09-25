Die Spreewaldklinik
Folge 20: Ein anderes Gesicht
34 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 12
Nachdem Erik sich nicht bereit für eine Beziehung fühlt, wird Lea Zeugin eines innigen Moments zwischen ihm und Vivian. Als er ihr bei der Betreuung einer schwangeren Teenagerin beistehen will, stehen Lea ihre Gefühle im Weg und es kommt zum Streit. Gitta wird zur Paartherapeutin, als Dr. Wemuth und seine Frau Nora ihr ihre Eheprobleme anvertrauen. Radu begleitet Nico zu einem Kleinanzeigen-Verkäufer doch zu Radus Leid scheint Nico den dubiosen Typen interessant zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH