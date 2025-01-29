Die Spreewaldklinik
Folge 8: Zukunftsträume
34 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Ralfs Zustand verschlechtert sich dramatisch, denn er erblindet und stimmt nun doch einer Operation zu. Durch seine existentielle Krise bekommt er Zweifel an der Idee, bei Lars im "Sägewerk" einzusteigen. Leas Lieferung aus Hamburg kommt im Spreewald an. Beim Ausräumen bekommt sie Unterstützung von Nico, wobei die beiden sich so nah sind wie nie. Währenddessen suchen Dr. Wemuth und Gitta nach einer Lösung, wie der kleine Patient Dustin sich untersuchen lässt.
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
