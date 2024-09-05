Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 6 vom 05.09.2024
34 Min. Ab 12

Als Dr. Wemuth kurzfristig in der Klinik ausfällt, springt Lea bei einer OP mit Dr. Berg für ihn ein. Doch sie hat einige Jahre nicht praktiziert - wird die OP gut verlaufen? Da Nico und Lea sich immer besser verstehen, schreitet Doreen ein - und spielt versehentlich auf ein Geheimnis an, von dem Lea nichts erfahren soll. Eriks Jugendfreund Ralf taucht in Börnow auf und versteht sich super mit seinem Bruder Lars. Kann er ihm bei den Problemen mit dem "Sägewerk" helfen?

SAT.1
