Die Spreewaldklinik
Folge 5: Fehler mit Folgen?
33 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12
Leas Einstieg als Ärztin in der Spreewaldklinik verläuft alles andere als einfach. Nach einem anaphylaktischen Schock ihres Patienten Gunnar Mielke wird Lea verdächtigt, einen Fehler begangen zu haben. Nicht nur ihr bereits angespanntes Verhältnis zu Erik verschärft sich, sondern auch Dr. Berg, die als Chefärztin in der Spreewaldklinik arbeitet, kommen Zweifel an Leas Handlungsfähigkeit. Kann Nico Lea helfen, ihre Unschuld zu beweisen?
Die Spreewaldklinik
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH