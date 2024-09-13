Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Nichts als die Wahrheit

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 13.09.2024
Nichts als die Wahrheit

Nichts als die WahrheitJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 12: Nichts als die Wahrheit

35 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Lea fasst den Entschluss, mit Nico zu sprechen. Doch anstatt die Wahrheit zu sagen, greift sie auf eine weitere Lüge zurück. Doreen holt ihr verpatztes Date mit Paul nach und kann kurzzeitig die Wogen glätten. Als sie jedoch erfährt, was Lea ihrer Tochter erzählt hat, gehen bei ihr erneut die Alarmglocken an. Dr. Wemuth braucht dringend den Rat seiner jungen Kollegen, um seinem Patienten Cem zu helfen. Der Oberarzt und der Möchtegern-Influencer verstehen sich einfach nicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen