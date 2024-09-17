Die Spreewaldklinik
Folge 14: Der Geist von Börnow
33 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12
Lea und Paul treffen sich, um sich endlich auszusprechen. Doch leider läuft das Gespräch nicht so, wie es sollte. Um Paul und Doreen aus der Krise zu helfen, will Erik den beiden eine Freude bereiten - nicht ahnend, dass er die Situation damit nur verschlimmert. Andreja bricht währenddessen in der Klinik zusammen. Lea möchte ihr helfen und nimmt sich ihres Falls an, doch die setzt wie immer auf ihren langjährigen Arzt, Dr. Wemuth.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH