Die Spreewaldklinik
Folge 19: Es ist kompliziert
34 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12
Eriks Wunsch, ihre Beziehung von nun an rein beruflich zu halten, hat Lea schwer getroffen. Noch ahnt sie nicht, dass es einen Grund für seine Zurückhaltung gibt - und dass Vivian nun ihr Glück versuchen wird. Nico, die selbst gegen Liebeskummer kämpft, ist für Lea der einzige Lichtblick. Unterdessen wird Nora Wemuth nach einer Ohnmacht in die Klinik eingeliefert. Als ihr Mann Dr. Wemuth davon erfährt, wird ihm langsam klar, dass seine Frau ihm einiges verschwiegen hat.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
