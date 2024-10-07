Die Spreewaldklinik
Folge 27: Dein Platz ist hier
34 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Nachdem Leas ihr berufliches Trauma hinter sich gelassen hat, beendet Frau Dr. Berg ihre Probezeit und holt sie aus der Beurlaubung zurück. Für Lea beginnt ein neues Kapitel. Endlich kann sie unbeschwert tun, was sie liebt: Menschen helfen und dabei ihrer Tochter Nico nah sein. Für Doreen zerbricht die Hoffnung, dass sie Lea endlich wieder los ist. Radu misstraut Nicos Freund Johnny. Doch er kann seine Ahnung nicht begründen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH