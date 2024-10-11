Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jeder hat sein Päckchen

SAT.1Staffel 1Folge 31vom 11.10.2024
34 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12

Nach einer ehrlichen Aussprache mit Erik wird Lea klar, warum er so zurückhaltend ist. Doch dann platzt sie ausgerechnet bei ihm und Vivian in eine zweideutige Situation: Denn Vivian verfolgt ihre eigenen Pläne, um Erik für sich zu gewinnen. Radu traut Johnny nicht und versucht Nico klarzumachen, dass Johnny Dreck am Stecken hat. Währenddessen versetzt ein nicht adressiertes Paket das Team von Dr. Berg in Aufruhr.

SAT.1
