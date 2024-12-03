Die Spreewaldklinik
Folge 68: Herzklopfen
34 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Nach ihrer Kahn-Panne erreichen Nico und Lars das Ufer, müssen aber ohne Handys ihren Weg aus dem Spreewald nach Hause finden. Als Nico von einer Wespe gestochen wird und allergisch reagiert, spitzt sich die Lage zu. Während Gitta und Radu eine Überraschung für Nico vorbereiten, wundern sie sich, dass sie noch nicht aufgetaucht ist. Auch Lars ist verschwunden und nicht erreichbar. So machen sich Lea, Erik und Paul auf die Suche. Können sie die beiden rechtzeitig finden?
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH