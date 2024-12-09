Die Spreewaldklinik
Folge 72: Königskinder
34 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Paul plant, Doreen mit einer großen Geste zu überraschen. Nico und Radu werden in einem intimen Moment von Gitta überrascht. Doch Gitta und Dr. Wemuth haben einen Plan, die beiden zusammen zu bringen. Nachdem Richard seine Tochter nicht mehr persönlich antreffen konnte, reist er nach Bali ab und hinterlässt seiner Babsi nur einen Brief.
