Folge 76: Verletzt
Folge vom 13.12.2024
Lea ist am Boden zerstört, als Erik sich von ihr trennt. Um ihren Kopf freizubekommen, sucht sie Ruhe im Wald und trifft auf Paul. Die beiden versöhnen sich - aber hat Paul noch Gefühle für Lea? Doreen entscheidet, nach Stralsund zu gehen, um sich zu erholen. Lea und Erik behandeln Stefan, dem es zunehmend schlechter geht. Als Vera zu ihm eilt, kommt es endlich zu einem offenen Gespräch. Und Vivian hadert mit ihrer Position in der Klinik.
