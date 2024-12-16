Die Spreewaldklinik
Folge 77: Chaos und Ordnung
34 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
Nach Gesprächen mit Lars und Paul will Erik auf Lea zugehen, doch als er sieht, wie Paul Lea tröstet, vermutet er mehr als Freundschaft zwischen den beiden. Paul gesteht Erik daraufhin seine Gefühle für Lea, was Erik tief trifft. Vivian hat ihren letzten Tag in der Klinik und vermutet fälschlicherweise, dass ihre Kollegen, ein Abschiedsgeschenk für sie planen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH