Die Spreewaldklinik
Folge 81: Donnerschlag
34 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Lea und Erik genießen ihre Liebe, ohne zu ahnen, dass sie versehentlich Leas Brief an Nico losschicken. Während Lea überlegt, den Spreewald zu verlassen, um die Wahrheit nicht länger zu verheimlichen, taucht plötzlich Eriks Ex Mona mit einem Kind auf. Paul gesteht Doreen endliche seine Gefühle für Lea. Wird ihre Ehe das aushalten? Nico liest Leas Brief und erfährt eine unglaubliche Wahrheit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH