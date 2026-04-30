Die Tafelrunde vom 01.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 30.04.2026: Die Tafelrunde vom 01.05.2026
64 Min.Folge vom 30.04.2026
Zum 70. Geburtstag von Andreas Vitásek gibt es eine besondere Ausgabe der „Tafelrunde“. Gastgeber Gerald Fleischhacker und Gäste wie Lydia Prenner-Kasper, Berni Wagner und Maria Muhar feiern mit. Dabei werden die wichtigsten Themen des Monats wie gewohnt satirisch aufgearbeitet. Bildquelle: ORF/ORF III
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