Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Die Tafelrunde vom 01.05.2026

ORF IIIFolge vom 30.04.2026
Die Tafelrunde vom 01.05.2026

Die Tafelrunde vom 01.05.2026Jetzt kostenlos streamen

Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Folge vom 30.04.2026: Die Tafelrunde vom 01.05.2026

64 Min.Folge vom 30.04.2026

Zum 70. Geburtstag von Andreas Vitásek gibt es eine besondere Ausgabe der „Tafelrunde“. Gastgeber Gerald Fleischhacker und Gäste wie Lydia Prenner-Kasper, Berni Wagner und Maria Muhar feiern mit. Dabei werden die wichtigsten Themen des Monats wie gewohnt satirisch aufgearbeitet. Bildquelle: ORF/ORF III

Alle verfügbaren Folgen