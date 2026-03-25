Die Tafelrunde vom 26.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 25.03.2026: Die Tafelrunde vom 26.03.2026
65 Min.Folge vom 25.03.2026
Einmal im Monat treffen sich einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes, um die wichtigsten Themen der vergangenen Wochen satirisch zu beleuchten. Dafür sorgt eine hochkarätige Truppe, diesmal mit Omar Sarsam, Stefan Leonhardsberger, Angelika Niedetzky und Isabell Pannagl. Bildquelle: ORF/ORF III
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