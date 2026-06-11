Die Tafelrunde - Classics: Früher war alles besser! vom 11.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 11.06.2026: Die Tafelrunde - Classics: Früher war alles besser! vom 11.06.2026
64 Min.Folge vom 11.06.2026
Die Tafelrunde Classics liefern eine nostalgisch-witzige Reise in die Zeit, als man beim ADEG noch mit Raider und Micky-Maus-Heften rauskam und Essigpatscherl als High-End-Medizin galten. Alex Kristan, Viktor Gernot, Gery Seidl und Co. feiern analoge Telefonate, bessere Werbung und die glorreiche Maggi-Zeit. Auch Helmi, analoge Baustellenromantik und das Leben ohne Gesichtserkennung sorgen für herrliche Pointen. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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