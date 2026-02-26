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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Die Tafelrunde vom 26.02.2026

ORF IIIFolge vom 26.02.2026
Die Tafelrunde vom 26.02.2026

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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Folge vom 26.02.2026: Die Tafelrunde vom 26.02.2026

58 Min.Folge vom 26.02.2026

Im satirischen Monatsrückblick treffen sich führende Kabarettistinnen und Kabarettisten, um die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Monats humorvoll zu analysieren. In dieser Ausgabe stehen Stefan Haider, Christoph & Lollo, Nina Hartmann, Antonia Stabinger und Gerald Fleischhacker gemeinsam auf der Bühne. Dabei beleuchten sie gesellschaftliche Debatten und verarbeiten politische Ereignisse pointiert.

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