Die Tafelrunde vom 26.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 26.02.2026: Die Tafelrunde vom 26.02.2026
58 Min.Folge vom 26.02.2026
Im satirischen Monatsrückblick treffen sich führende Kabarettistinnen und Kabarettisten, um die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Monats humorvoll zu analysieren. In dieser Ausgabe stehen Stefan Haider, Christoph & Lollo, Nina Hartmann, Antonia Stabinger und Gerald Fleischhacker gemeinsam auf der Bühne. Dabei beleuchten sie gesellschaftliche Debatten und verarbeiten politische Ereignisse pointiert.
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Copyrights:© Season 1: ORF 3