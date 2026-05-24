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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Die Tafelrunde: Die besten Momente aus 100 Sendungen vom 25.05.2026

ORF IIIFolge vom 24.05.2026
Die Tafelrunde: Die besten Momente aus 100 Sendungen vom 25.05.2026

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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Folge vom 24.05.2026: Die Tafelrunde: Die besten Momente aus 100 Sendungen vom 25.05.2026

92 Min.Folge vom 24.05.2026

Der satirische Monatsrückblick feiert seine 100. Ausgabe! Grund genug, für Gerald Fleischhacker noch einmal die besten Momente aus acht Jahren "Tafelrunde" Revue passieren zu lassen. Mit allen Stars des heimischen Kabaretts: von Klaus Eckel, Alex Kristan, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Florian Scheuba, Thomas Maurer bis zu Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis, Lydia Prenner-Kasper, Aida Loos und vielen mehr. Bildquelle: Hubert Mican/ORF

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