Die Tafelrunde: Die besten Momente aus 100 Sendungen vom 25.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 24.05.2026: Die Tafelrunde: Die besten Momente aus 100 Sendungen vom 25.05.2026
92 Min.Folge vom 24.05.2026
Der satirische Monatsrückblick feiert seine 100. Ausgabe! Grund genug, für Gerald Fleischhacker noch einmal die besten Momente aus acht Jahren "Tafelrunde" Revue passieren zu lassen. Mit allen Stars des heimischen Kabaretts: von Klaus Eckel, Alex Kristan, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Florian Scheuba, Thomas Maurer bis zu Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis, Lydia Prenner-Kasper, Aida Loos und vielen mehr. Bildquelle: Hubert Mican/ORF
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