Die Tafelrunde: Die große Jubiläumsshow vom 25.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 24.05.2026: Die Tafelrunde: Die große Jubiläumsshow vom 25.05.2026
72 Min.Folge vom 24.05.2026
Die heimischen Stars zünden anlässlich der 100. Ausgabe ein Kabarett-Feuerwerk voller legendärer Momente. Die Tafelrunde feiert ihre 100. Ausgabe und versammelt dafür die Größen des österreichischen Kabaretts. Gerald Fleischhacker begrüßt Alex Kristan, Viktor Gernot, Ina Jovanovic und Chrissi Buchmasser zu einem Rückblick auf prägende Momente, Themen und Debatten aus Politik, Medien und Gesellschaft. Anschließend folgen die besten Szenen aus 100 Sendungen mit zahlreichen Kabarettstars wie Klaus Eckel, Gery Seidl, Andreas Vitásek und vielen weiteren. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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