Die Turbokids
Folge 1: Ein Schatz unter der Schule
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Lehrerin, Frau Nickel, entdeckt gemeinsam mit den Jungen und Mädchen ihrer Klasse einen geheimnisvollen Keller unter der Schule. Schon begibt sich die ganze Klasse auf Schatzsuche.
