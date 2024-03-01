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Die Turbokids

Keine Angst, der Arzt kommt

RiCStaffel 1Folge 7vom 01.03.2024
Keine Angst, der Arzt kommt

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Die Turbokids

Folge 7: Keine Angst, der Arzt kommt

14 Min.Folge vom 01.03.2024

An der Schule findet eine medizinische Untersuchung statt. Sabine hat schreckliche Angst davor. Die Turbokids stehen ihr natürlich bei und stiften erstmal große Verwirrung im Gesundheitsbus, wo die Untersuchung stattfinden soll.

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