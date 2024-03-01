Keine Angst, der Arzt kommtJetzt kostenlos streamen
Die Turbokids
Folge 7: Keine Angst, der Arzt kommt
14 Min.Folge vom 01.03.2024
An der Schule findet eine medizinische Untersuchung statt. Sabine hat schreckliche Angst davor. Die Turbokids stehen ihr natürlich bei und stiften erstmal große Verwirrung im Gesundheitsbus, wo die Untersuchung stattfinden soll.
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