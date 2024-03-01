Die Turbokids
Folge 18: Der Zahnklau
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Der merkwürdige Doktor Dent kommt in die Schule, um einen Kurs in Mundhygiene zu geben. In seiner Begleitung befindet sich das Skelett Edgar, dessen Gebiss während des Unterrichts auf mysteriöse Weise verschwindet.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF