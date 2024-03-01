Die Turbokids
Folge 3: Der Steinausflug
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Turbokids machen einen Ausflug in die Berge, um Schnee zu sehen. Da es aber leider nicht geschneit hat, schlägt Frau Nickel stattdessen einen `Steinausflug' vor, was sich zu einem gefährlichen Unternehmen entwickelt.
Die Turbokids
