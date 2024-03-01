Die Turbokids
Folge 9: Der Wanderschüler
13 Min.Folge vom 01.03.2024
Ein Zigeunerjunge verbringt einen Tag in der Schule. Die Turbokids entdecken, dass er anders als die anderen Kinder ist und machen es sich zur Aufgabe, ihre Mitschüler dazu zu bringen, ihn zu akzeptieren.
