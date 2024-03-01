Die Turbokids
Folge 15: Alte Freundschaft
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Eines Tages erhalten die Turbokids den Brief von Kindern, die gerne ihre Brieffreunde werden wollen. Als man sich trifft, ist die Überraschung groß. Die Kinder entdecken, dass der Brief 62 Jahre lang unterwegs war.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Turbokids
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF