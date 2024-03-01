Der VersöhnungsfernseherJetzt kostenlos streamen
Die Turbokids
Folge 12: Der Versöhnungsfernseher
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Nachdem die Turbokids sich ihrer Lehrerin gegenüber wirklich schrecklich benommen haben, beschließen sie, ihr ein Geschenk zu machen. Aber es ist schier unmöglich, sich darüber einig zu werden, was man schenken könnte.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF