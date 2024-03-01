Frau Nickel ist verschwundenJetzt kostenlos streamen
Die Turbokids
Folge 11: Frau Nickel ist verschwunden
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Sommerferien sind vorüber und die Schule beginnt wieder. Doch Frau Nickel, die Lehrerin ist nicht da. Die Turbokids müssen etwas unternehmen.
