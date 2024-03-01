Der Kampf um die KatzenbankJetzt kostenlos streamen
Die Turbokids
Folge 4: Der Kampf um die Katzenbank
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Ein verrückter Architekt möchte im Schulhof ein Luftschloss bauen. Dieser Plan gefährdet die Katzenbank, das Hauptquartier der Turbokids, sie rüsten zum Angriff.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Turbokids
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF