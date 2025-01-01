Die Waltons
Folge 17: Frühling
42 Min.
Endlich ist der Frühling da - und sein Erwachen löst sehr unterschiedliche Gefühle aus. Mamie Baldwin betrachtet voll Nostalgie ihren Rosenstrauch, der eingegangen ist. Sie fürchtet, dies sei ein Vorzeichen dafür, dass sie ihren letzten Frühling erlebt ... Die Jugend indessen widmet sich ganz der Liebe: Jim Bob und Ben "tauschen" ihre Freundinnen und verabreden sich mit der Herzensdame des jeweils anderen, doch dies führt zu unerwarteten Eifersuchtsanfällen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
