Die Waltons
Folge 10: Manöver am Teich
44 Min.Ab 6
Die Schatten des Krieges strecken ihre Arme allmählich auch bis nach Walton's Mountain aus, und von Tag zu Tag werden die Bewohner bedrückter. Während bei "Drucilla's Pond" Manöver der Armee stattfinden, will Olivia Walton die Erinnerung an bessere Zeiten im Bild festhalten: Sie malt die schönsten Ansichten der Berge, damit spätere Generationen sich auch der friedlichen Zeiten erinnern. Als sie ihre Werke ausstellt, kauft ein unbekannter Bewunderer einige von ihnen ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH