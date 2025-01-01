Die Waltons
Folge 4: Der Indianerfriedhof
46 Min.
Zwei Fremde kommen nach Walton's Mountain und bekunden durch ihre Worte und ihr Auftreten, dass sie sich bestens in der Gegend auskennen und ihre familiären Wurzeln hierher zurückreichen. Es handelt sich um Indianer, die hier auf ihrem angestammten Grund und Boden sind. Es kommt zu Spannungen zwischen ihnen und den Dorfbewohnern, die sich noch verstärken, als die Fremden behaupten, die Scheune der Waltons stünde auf einem alten indianischen Begräbnisplatz ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH