Die Waltons
Folge 20: Familienforschung
43 Min.
Verdie Foster, die Nachbarin der Waltons, hat eine neue Beschäftigung gefunden, die sie begeistert: Sie betreibt Familienforschung, weil sie mehr über ihre Vorfahren wissen will, und sucht gemeinsam mit Jason, der sich ebenfalls für die Materie interessiert, nach alten Dokumenten. Unterdessen geht Elizabeth einem ganz anderen Hobby nach: Sie hat einen Soldaten als Brieffreund. Als dieser ihr Alter wissen möchte, gibt sie sich für 18 aus und schickt ihm ein Foto von Erin ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH