Die Waltons

Traurige Weihnachtszeit (1)

WarnerStaffel 6Folge 13
Traurige Weihnachtszeit (1)

Folge 13: Traurige Weihnachtszeit (1)

47 Min.Ab 6

Zwei englische Kinder, Opfer eines Bombenangriffs auf London, haben wahrscheinlich ihre Eltern verloren und kommen nach Waltons's Mountain auf der Suche nach Hilfe. Sie können zunächst bei den Baldwin-Schwestern unterkommen. Unterdessen versucht John-Boy, über sein Kurzwellen-Radio Kontakt mit London zu bekommen und eine Rundfunk-Suche nach den Eltern der Kinder zu starten. Schließlich hat er damit Erfolg: Ihre totgeglaubte Mutter kann gefunden werden ...

Warner
