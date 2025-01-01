Die Waltons
Folge 13: Traurige Weihnachtszeit (1)
47 Min.Ab 6
Zwei englische Kinder, Opfer eines Bombenangriffs auf London, haben wahrscheinlich ihre Eltern verloren und kommen nach Waltons's Mountain auf der Suche nach Hilfe. Sie können zunächst bei den Baldwin-Schwestern unterkommen. Unterdessen versucht John-Boy, über sein Kurzwellen-Radio Kontakt mit London zu bekommen und eine Rundfunk-Suche nach den Eltern der Kinder zu starten. Schließlich hat er damit Erfolg: Ihre totgeglaubte Mutter kann gefunden werden ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen