Die Waltons
Folge 8: Das erste Enkelkind (2)
48 Min.Ab 6
Mary Ellen bringt ihr Kind im Hause der Waltons zur Welt. Das erste Enkelkind für John und Olivia! Aber auch der Rest der Familie ist sofort ganz vernarrt in den kleinen Familiennachwuchs. Doch kurz nach seiner Geburt ist das Baby plötzlich verschwunden! Es stellt sich heraus, dass Cassie, deren Kind tot geboren wurde, ihn entführt hat. Eine dramatische Suche beginnt ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen