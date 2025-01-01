Die Waltons
Folge 3: Die Einsiedlerin
43 Min.
Um Arbeit zu finden, begibt sich Jason nach Norfolk, wo er eine einsam und zurückgezogen lebende Einsiedlerin kennenlernt. Sie teilt seine Liebe zur Musik, und auf diese Weise gewinnt Jason allmählich das Vertrauen der auf Außenstehende seltsam wirkenden Frau. Nach und nach gelingt es ihm, ihr auch den Sinn für die Realität zurückzugeben und sie endlich wieder mit der Außenwelt in Kontakt zu bringen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
0
