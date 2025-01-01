Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Die Einsiedlerin

WarnerStaffel 6Folge 3
Die Einsiedlerin

Die EinsiedlerinJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 3: Die Einsiedlerin

43 Min.

Um Arbeit zu finden, begibt sich Jason nach Norfolk, wo er eine einsam und zurückgezogen lebende Einsiedlerin kennenlernt. Sie teilt seine Liebe zur Musik, und auf diese Weise gewinnt Jason allmählich das Vertrauen der auf Außenstehende seltsam wirkenden Frau. Nach und nach gelingt es ihm, ihr auch den Sinn für die Realität zurückzugeben und sie endlich wieder mit der Außenwelt in Kontakt zu bringen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen