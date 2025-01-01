Die Waltons
Folge 6: Der Freiwillige
42 Min.
Erin Walton und Gerald Haines sind schon seit ihrer Kindheit befreundet. Im Laufe der Jahre wurde aus dieser Kinderfreundschaft jedoch mehr - aus Freunden wurden Liebende. Als Gerald Erin einen Heiratsantrag macht, lehnt sie jedoch ab. Daraufhin meldet sich Gerald freiwillig zur Armee ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
0
