Der Freiwillige

WarnerStaffel 6Folge 6
Folge 6: Der Freiwillige

42 Min.

Erin Walton und Gerald Haines sind schon seit ihrer Kindheit befreundet. Im Laufe der Jahre wurde aus dieser Kinderfreundschaft jedoch mehr - aus Freunden wurden Liebende. Als Gerald Erin einen Heiratsantrag macht, lehnt sie jedoch ab. Daraufhin meldet sich Gerald freiwillig zur Armee ...

Warner
