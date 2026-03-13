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Die WWE-Schatzjäger

Goldberg

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 14vom 13.03.2026
Goldberg

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Die WWE-Schatzjäger

Folge 14: Goldberg

42 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Die WWE-Schatzjäger begeben sich auf die Spuren von Bill Goldberg. In den 90er Jahren gelingt dem Wrestler eine unglaubliche Siegesserie, die ihn zum absoluten Superstar macht. Booker T spricht mit seinem ehemaligen Rivalen über die wertvollsten Sammlerstücke seiner Karriere.

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