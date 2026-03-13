Die WWE-Schatzjäger
Folge 14: Goldberg
42 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Die WWE-Schatzjäger begeben sich auf die Spuren von Bill Goldberg. In den 90er Jahren gelingt dem Wrestler eine unglaubliche Siegesserie, die ihn zum absoluten Superstar macht. Booker T spricht mit seinem ehemaligen Rivalen über die wertvollsten Sammlerstücke seiner Karriere.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Die WWE-Schatzjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Pro Wrestling, Sammlerstücke
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC