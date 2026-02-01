Trish Stratus, Alundra BlayzeJetzt kostenlos streamen
Die WWE-Schatzjäger
Folge 7: Trish Stratus, Alundra Blayze
38 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Booker T und Lita sprechen mit Trish Stratus über die wichtige Rolle der Frauen zur Zeit der "Attitude Era". Die beiden Wrestlerinnen blicken auf ihre gemeinsame Zeit im Ring zurück und versuchen, die Krone der Legende Mae Young zu finden. Außerdem trifft sich Mick Foley mit Alundra Blayze und spricht mit ihr über den berüchtigten Titelgürtel.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die WWE-Schatzjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Pro Wrestling, Sammlerstücke
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC