Die WWE-Schatzjäger
Folge 8: Dusty Rhodes
40 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Dusty Rhodes zählt zu den absoluten Legenden der Wrestling-Welt. Der Sportler verkörperte den amerikanischen Traum, was ihn beim Publikum besonders beliebt machte. Booker T blickt mit Dustys Sohn Cody auf die Karriere seines verstorbenen Vaters zurück und begibt sich auf die Suche nach einzigartigen Sammlerstücken.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die WWE-Schatzjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Pro Wrestling, Sammlerstücke
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC