Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Muttertag beim Hafengeburtstag

DittscheStaffel 1Folge 10vom 18.12.2024
Muttertag beim Hafengeburtstag

Muttertag beim HafengeburtstagJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 10: Muttertag beim Hafengeburtstag

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche war zum Muttertag mit seiner Mutter beim Hamburger Hafengeburtstag und hat mit ihr das Schlepperballett angeschaut. Zu Gast: Oscar Umpierrez.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen