Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Vermisstes Schaf gefunden / Zu Gast: Marius Müller Westernhagen

DittscheStaffel 1Folge 8vom 18.12.2024
Vermisstes Schaf gefunden / Zu Gast: Marius Müller Westernhagen

Vermisstes Schaf gefunden / Zu Gast: Marius Müller WesternhagenJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 8: Vermisstes Schaf gefunden / Zu Gast: Marius Müller Westernhagen

29 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche ist ganz aufgeregt: In Neuseeland wurde ein vermisstes Schaf nach vier Jahren auf einem Berg wiederentdeckt. Zu Gast ist Marius Müller Westernhagen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 25. April 2004.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen