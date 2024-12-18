Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Bier gegen Parkinson
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Und gleich hat Dittsche eine bahnbrechende Info mitgebracht: Wenn man Bier trinkt, bekommt man kein Parkinson! Denn: Bier absorbiert Parkinson, weiß er. Zu Gast: Klaus Gerlach. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 21. März 2004.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004