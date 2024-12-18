Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Schumi und die Kamele
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Michael Schumacher hat den Grandprix gewonnen und vom Scheich nur einen Papierkorb dafür bekommen. Eigentlich eine gute Idee, findet Dittsche. Zu Gast: Rainer Heinsohn.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004