Kreuzworträtsel und RösslsprungJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 7: Kreuzworträtsel und Rösslsprung
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche ist gut drauf, denn der HSV hat zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder gegen 1860 München gewonnen. Zu Gast: Oscar Umpierrez. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 18. April 2004.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004