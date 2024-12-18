Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Kreuzworträtsel und Rösslsprung

DittscheStaffel 1Folge 7vom 18.12.2024
Kreuzworträtsel und Rösslsprung

Kreuzworträtsel und RösslsprungJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 7: Kreuzworträtsel und Rösslsprung

29 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche ist gut drauf, denn der HSV hat zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder gegen 1860 München gewonnen. Zu Gast: Oscar Umpierrez. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 18. April 2004.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen